Reprodução/Não é Nada Pessoal A estudante de Biomedicina contou mais detalhes sobre a relação com o pai

Stephanie Gomes, de 23 anos, detalhou sua relação, ou melhor a falta dela, com seu pai, o cantor Waguinho. Com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, a estudante de biomedicina contou que não há muita troca entre os dois e que conversam somente o básico.







Quando questionada sobre o que conversa com o pai, Stephanie disse que se falam uma vez por semana, mas que as ligações acontecem poucas vezes.

"Quando eu fiz aquele depoimento quando minha mãe estava na Fazenda, e eu postei no Instagram, ele falou: 'A gente vai conversar'. Até hoje eu tô esperando a conversa. Não teve conversa", disse.





A estudante de Biomedicina desabafou sobre não querer ir sempre atrás dele, e que ele poderia ir até ela para terem uma boa relação. "Só eu chamo, tenho uma resposta seca ou quase não puxa assunto. Você vai ficar conversando com uma pessoa assim? Não vai", completou.

Após ser divulgada como participante do reality show A Grande Conquista, a influencer não recebeu nenhuma mensagem do pai, mas espera o apoio dele mesmo nunca tendo recebido antes em outros momentos importantes de sua vida. "Eu espero que ele me apoie, fale 'minha filha tá no reality vota nela'. Também é bom pra ele isso, querendo ou não", falou.

A mãe de Stephanie, Solange Gomes, ainda contou mais detalhes sobre familiares que podem surfar na onda da filha no reality. Para ela, qualquer filho que é anunciado na televisão mexe com a mãe. Entretanto, ela se pergunta como o pai não teve uma atitude ou reação ao ver a influencer no reality.

"Existem pessoas que têm uma implicância com Solange Gomes, porque Solange era modelo, da banheira, do Carnaval e trabalhava com o bumbum de fora", disse. De acordo com ela, outras mulheres não são consideradas erradas ao reclamar dos pais dos filhos, mas ela é tratada de forma diferente.

Ao apontar para a filha, ela disse que Stephanie não tem um real dele e tem muito orgulho disso. "Para quem não sabe, enquanto o filho tá na faculdade é uma obrigação de qualquer pai pagar pelo menos a faculdade, uma pós graduação. As pessoas que de repente tem uma leve ignorância e não entendem de leis", apontou.

Por fim, Solange contou do orgulho que sente pela filha ter uma chance, e que gostaria de ter tido o mesmo na idade da filha. Agora, Stephanie vai em busca do prêmio no reality e com o apoio da mãe para conquistar o público.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko