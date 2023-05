Reprodução/Divulgação Dicesar Ferreira entra em novo reality da Record montado de Drag Queen













Dicesar entra em A Grande Conquista deliberando representatividade na emissora de Edir Macedo. É a primeira vez que a Record coloca uma drag queen em seus realities de confinamento. Ele pertence ao elenco da Vila, onde ficará confinado com mais 69 pessoas para disputar uma vaga no time da Mansão e concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão.





As imagens iniciais do novo reality foram exibidas na noite de ontem, domingo (7) no Domingo Espetacular. Apesar do canal não ter mostrado Dicesar, o ex-BBB compõe a lista de participantes da Vila, e precisará disputar um lugar na Mansão com outros 69 participantes.

Dicesar é o primeiro participante drag queen da história dos programas de confinamento da Record. Mas a emissora já abriu portas à diversidade em outros momentos, como quando escalou Nany People para A Fazenda 3, e Leo Áquilla, em A Fazenda 5. Ambas são mulheres trans.







Mas o que é ser drag queen?

Uma pessoa drag queen é um artista ou performer que se veste e atua em público com roupas e maquiagem exageradas e teatrais, geralmente associadas ao gênero feminino. Drag queens são conhecidas por suas habilidades em transformação, que envolvem maquiagem elaborada, perucas e figurinos chamativos.

Muitas drag queens usam seus personagens como uma forma de expressar sua criatividade e de se expressar artisticamente. Embora muitas drag queens sejam homens cisgênero, há também drag queens que são mulheres, transgênero ou não-binárias.

Em sua personagem icônica Dimmy Kieer, Dicesar já comentou anteriormente que o participante da edição de 2010 foi a única drag queen a participar do Big Brother Brasil em mais de 20 anos de programa. No entanto, ressaltou que a produção da atração não permitiu que ele se montasse muitas vezes na casa.





O ex-participante teve apenas uma chance de vestir sua personagem, em uma festa, e saiu do Big Brother em um paredão histórico contra o seu rival dentro da casa, Marcelo Dourado, que foi acusado de homofobia pelo que dizia e por suas atitudes no programa.

Depois disso, Dicesar trabalhou durante quatro anos no programa da Eliana, no SBT. Ele era dono de um quadro chamado Adogo, que fazia referência à palavra adoro, mas falado com a língua presa – característica marcante do ex-BBB.

Dicesar

De Sertanópolis, Paraná, Dicesar Ferreira ficou famoso após participar do Big Brother Brasil em 2010, na TV Globo. Mas antes de se tornar nacionalmente conhecido, o veterano de 56 anos, enfrentou diversas dificuldades em sua vida pessoal. Uma delas foi a fome. Nos anos 1990, quando chegou a São Paulo, ele começou a trabalhar como maquiador no SBT. E por falta de dinheiro para comprar a própria comida, muitas vezes se alimentou dos restos do prato de Angélica.

Hoje, escalado para o mais novo reality da Record, Dicesar disputa com outros participantes uma vaga em A Grande Conquista.

Entenda a dinâmica de A Grande Conquista

Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.

Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 69 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho