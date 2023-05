Reprodução Ronaldo Moura, namorado da jornalista Mariana Bispo estará em A Grande Conquista













Mais uma subcelebridade foi confirmada para compor o time da Vila de A Grande Conquista. O modelo Ronaldo Moura, namorado da repórter Mariana Bispo, irá disputar, a partir de hoje (8), um lugar na Mansão com outros 69 participantes na estreia do mais novo reality da Record.





Em 2021, Ronaldo participou da primeira temporada do reality de pegação Brincando com Fogo Brasil, da Netflix. No final do mesmo ano, o ator de 32 anos engatou um relacionamento com Mariana Bispo. A jornalista, que chamou a atenção não só do moço, mas também da Globo, saiu da Record em novembro de 2022 e migrou na concorrente como repórter dos telejornais do canal da família Marinho no Rio de Janeiro.

Conhecida antes como a Maju da Record, Mariana, inclusive, estreou ontem, domingo (7), no Fantástico entrevistando o elenco de Terra e Paixão, novo folhetim das nove da emissora. Ronaldo, por sua vez, está na emissora do bispo e irá competir na nova dinâmica de confinamento do canal.





Entenda a dinâmica de A Grande Conquista

Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.

Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.

