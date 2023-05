Divulgação Mica Rocha e Manu Gavassi na estreia da atração sobre empreendedorismo feminino na CNN Brasil









A empresária Mica Rocha evidenciará mulheres que são referências no empreendedorismo feminino na nova atração da CNN Brasil MiConta - O segredo de mulheres de sucesso. Em uma conversa franca e descontraída, a influenciadora reúne nomes para discorrer sobre os desafios e conquistas em comandar o próprio negócio. As gravações iniciaram nesse domingo (7), em São Paulo, com Manu Gavassi e Fernanda Souza.





Gravado em um set especialmente criado para o programa, o MiConta terá dinâmicas específicas em diferentes ambientes, onde Mica irá desvendar os bastidores de trajetórias bem-sucedidas, revelando os desafios e as conquistas de quem vive, diariamente, a aventura de comandar o próprio negócio.

Além de uma entrevista individual, em MiConta cada convidada irá trazer uma pessoa que teve – ou tem – papel fundamental nesta jornada profissional – um empresário, amigo, anjo da guarda ou confidente.

O formato prevê ainda uma gravação na cozinha, onde a apresentadora e a convidada preparam uma receita especial, enquanto conversam sobre os momentos mais pessoais de vida. A atração não poderia deixar de ter um quadro de astrologia, um sucesso das redes sociais de Mica. Para finalizar, conheceremos outras mulheres empreendedoras, Brasil a fora, que irão fazer uma pergunta para a convidada da vez.



"Levar para a TV a linguagem, o ritmo e a dinâmica do digital será um desafio incrível pra toda a equipe envolvida neste projeto tão especial. Quero que todos os meus seguidores também passem a consumir o meu conteúdo na TV e em todas as outras plataformas da CNN Brasil onde estaremos", diz Mica.

Convidadas do MiConta

Além de Manu Gavassi e Fernanda Souza estão confirmadas na atração: a jornalista Alexandra Gurgel , fundadora do Movimento Corpo Livre; entre outros projetos; Camila Coutinho , fundadora do blog Garotas Estúpidas e da marca de beleza GE Beauty; Carol Martineli , fundadora e CEO do Grupo de franquias Carol Coxinhas; Caroline Trentini , fundadora da Benbini, marca de roupas infantis; Cleusa Maria da Silva , fundadora da franquia Sodiê Doces.

O programa já tem estreia prevista para o segundo semestre na CNN Brasil, e será exibido nas noites de domingo.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho