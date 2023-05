Reprodução/Instagram Gabriel Sequeira está no elenco da Vila de A Grande Conquista





A equipe de elenco da Record foi a fundo na busca de nomes para cutucar antigos desafetos com A Grande Conquista, e escalou Gabriel Sequeira no elenco da Vila de seu novo reality show. O bonitão, que é ator e Policial Militar, já foi apontado como affair de Jojo Todynho pouco tempo depois de anunciar o término de seu casamento com Lucas Souza.







Jojo foi campeã de A Fazenda 12 e logo iniciou um "flerte" com a Globo, que rapidamente a contratou para atuar em suas produções na TV a cabo, para depois promovê-la a atrações da TV aberta. Desde então, a funkeira entrou na lista de "ranço" da emissora, que não deixou de se atentar à sua vida pessoal para dar uma breve cutucada.





Mas vamos falar de Gabriel Sequeira, um dos bonitões que apareceram ali no elenco da Vila de A Grande Conquista. Em dezembro do ano passado, pouco tempo depois do fim do casamento de Jojo com Lucas Souza, ele foi visto curtindo uma balada na companhia da funkeira.

Vários perfis de fofoca noticiaram uma possível ficada entre os dois no final do ano passado, e após a notícia proliferar, o bonitão chegou a conceder entrevistas dizendo que era apenas um "amigo de longa data" de Jojo. Mas não foi tão convincente.

Além de PM, Gabriel também é ator e integrou o elenco do filme Eike - Tudo ou Nada, disponível na Netflix, onde interpretou o capitão José Albucacys, pivô do fim do casamento de Luma de Oliveira com o bilionário.

E aqui fica uma correção pública a Mariana Rios, que anunciou Gabriel como um dos "anônimos" do elenco de A Grande Conquista. Tudo bem que sua fama é bem pequena, mas o bonitão já estampou notícias em perfis de fofoca e está disponível na maior plataforma de streaming do mundo. Logo, não é um anônimo.