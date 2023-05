5 motivos para Bruno Tálamo entrar em A Grande Conquista

Sem medo de conflitos

Antes mesmo do início do confinamento, Bruno vem tirando a paz dos demais adversários. Ele é visto pelos outros sete concorrentes do time masculino como um forte oponente a ser batido, justamente por ter tocado em algumas feridas dos rapazes que lutam por uma vaga na Mansão. Tanto na pré-estreia do reality quanto no debate realizado por Lucas Selfie na web, ele causou muito desconforto nos rivais, justamente por não ter medo de se posicionar e para mostrar que está com sangue nos olhos para vencer.