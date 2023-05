Reprodução Participantes de A Grande Conquista tiveram celular e malas confiscadas

A Record prometeu deixar os 16 integrantes do time titular de A Grande Conquista fazerem suas campanhas até o último minuto antes de encerrar as votações do público, mas todos tiveram seus celulares "apreendidos" pela produção e estão confinados em um hotel, sem acesso à Internet.





Todos foram levados para o hotel em Itapecerica da Serra na noite de ontem (7), e tiveram que se desprender do contato com o mundo externo. Eles só estão em comunicação com a produção do programa, e já estão a caminho da sede do reality show.

Na noite de hoje, os dez mais votados pelo público voltarão para o hotel, e ficarão confinados lá até dia 18, quando começar pra valer a competição na Mansão de A Grande Conquista. E neste período eles só poderão assistir ao PlayPlus para saber o que está acontecendo no jogo e conhecer melhor seus futuros adversários.

Já os seis menos votados serão alojados na Vila, formando o grande grupo de 70 participantes que irão disputar as dez vagas restantes para entrar na luta pelo prêmio de R$ 1 milhão.

Estão na disputa para entrar na Mansão: Alexandre Suíta, Carolina Lekker, Daniel Toko, Kelly Santos, Ricardo Villardo, Ana Paula Almeida, Bruno Tálamo, Érika Coimbra, Bruno Camargo, Faby Monarca, MC M10, Giulia Garcia, Thiago Servo, Victória Macan, Glauco Marciano e Stephanie Gomes.