Ricardo Godoy/CNN Brasil Influenciadora Mica Rocha é contratada pela CNN para programa sobre empreendedorismo

Mica Rocha é a nova contratada da CNN Brasil! A influenciadora comandará um programa sobre empreendedorismo na emissora. A previsão de estreia é ainda para 2023.

A atração está em fase de pré-produção e terá como público-alvo a audiência feminina. O foco será abordar, entrevistar e contar histórias de mulheres inspiradoras e empreendedoras.

"Estar na CNN Brasil é um desafio profissional e estou bastante animada. Estamos trabalhando para levar um programa sobre empreendedorismo com uma perspectiva humanizada e proximidade com a audiência. As seguidoras que já me conhecem vão receber mais conteúdo com a minha cara e vai ser incrível expandir para novos públicos", celebrou ela.

Pelas redes sociais, Mica compartilhou fotos na empresa e comemorou a nova etapa da carreira.

"Ainda sem palavras para expressar a minha alegria de fazer parte dessa casa nova que eu tanto admiro!

CNN Brasil vamos juntos e vamos fazer um programa de TV que vai divertir, emocionar e encher a sua tela de entretenimento! Muito feliz", escreveu ela na legenda.





