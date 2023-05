Reprodução/Instagram Palmirinha





Uma das figuras mais emblemáticas e queridas da TV brasileira, a cozinheira e apresentadora Palmirinha Onofre, mais conhecida como Vovó Palmirinha, morreu neste domingo (7) em decorrência do agravamento de problemas renais. Ela estava internada em um hospital de São Paulo, mas seu quadro piorou a morte foi comunicada pela família da artista, por meio do perfil oficial da comunicadora.







"A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril", diz a mensagem.

Com uma história de vida repleta de superações, Palmirinha ganhou o carinho do público após ser entrevistada por Silvia Poppovic e contar como se livrou de um marido abusivo e passou a sustentar suas três filhas vendendo salgados. Ana Maria Braga viu a entrevista e convidou a simpática vovó para ser colaboradora fixa do Note e Anote, na Record.



Em 1997, a TV Gazeta a convidou para fazer participações como culinarista no Mulheres, até que três anos depois a contratou e a promoveu a apresentadora do TV Culinária, que durou dez anos. Foi neste programa que Palmirinha se tornou um ícone da cultura pop, presenteando os fãs e o público com diversos memes.

Entre 2012 e 2015, apresentou um programa no extinto canal Fox Life, e em 2018 se tornou jurada do programa Chef ao Pé do Ouvido, do GNT, no qual deu dicas de receitas aos competidores.

"Palmirinha era considerada a vovó mais querida do Brasil por sua atuação de décadas como apresentadora de programas de culinária na TV aberta e fechada. Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar uma legião de fãs, amiguinhas e amiguinhos, como os chamava. Exemplo de mãe que sempre batalhou para sustentar sua casa, dar educação e uma vida digna com qualidade para suas três filhas, Palmirinha é referência de mulher guerreira que também soube empreender e superar as dificuldades da vida", diz a nota publicada nas redes sociais da apresentadora.

As informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas em breve pela família da apresentadora.