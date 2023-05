Travessia conquista feito raro: ser uma novela pior que Mutantes

Ranço X Meme

Travessia conseguiu viralizar em poucos momentos, e em todos eles foi por conta dos absurdos criados por Gloria Perez, como a fatídica cena em que Joel fica sem chão ao se deparar com um robô trabalhando como garçom no mesmo bar que ele. A cena, e toda a situação, é constrangedora. Em Mutantes vimos diversas situações embaraçosas. Mas somente a trama de Tiago Santiago foi capaz de alimentar a cultura pop e o museu dos memes com os absurdos que rolavam por ali, como Theo Becker, o Homem Cobra, que se depara com a Mulher Aranha, e criam a emblemática cena "Minha cobra quer morder sua aranha".