Reprodução/Globo Glória Peres decidiu criar doença para personagem principal de Travessia

Na novela Travessia, a personagem Brisa (Lucy Alves) fez três exames de DNA para provar que é mãe de Tonho (Vicente Alvite), mas em todas as tentativas foi dado como negativo. Por isso, o enredo da novela dá a entender que essa resposta seria uma fraude do pai biológico, subornando os laboratórios para que Brisa não tivesse o resultado positivo esperado. Entretanto, a autora Gloria Perez decidiu colocar a mocinha como portadora de uma condição que ainda não há nenhum registro científico de pacientes no Brasil.









"Abordar esse assunto em uma novela com grande repercussão nacional chama a atenção para o quanto ainda precisamos avançar em conhecimento sobre a genética humana como um todo. Hoje os testes genéticos já podem ser importantes aliados no autoconhecimento sobre saúde e ancestralidade, por exemplo, e não só questões de paternidade como popularmente é conhecido", disse Ricardo Di Lazzaro, mestre em genômica humana e CEO do laboratório Genera, em entrevista à coluna.

O quimerismo é uma condição rara em que o indivíduo possui dois ou mais conjuntos de células geneticamente distintas, que se originaram de diferentes zigotos. Confira nossa entrevista com o especialista sobre a doença de Brisa em Travessia:

Qual o percentual de pessoas que vivem com o Quimerismo no Brasil?

Não há registro preciso de casos no Brasil, mas sabe-se que há menos de 100 casos documentados em todo o mundo. É essencial enfatizar que muitas pessoas podem ser quimeras sem apresentar sintomas e então passar toda a vida sem saber disso.

Quais os principais sintomas?

É comum que quimeras apresentem marcas distintas pelo corpo ou olhos com cores diferentes, porém isso não é uma regra. Esses sinais são apenas alertas, e a única forma de realmente diagnosticar a condição é por meio do teste genético.

Qual a importância de abordar essa doença, que até então era pouco conhecida, em uma novela de âmbito nacional?

Não podemos dizer que o Quimerismo é uma doença, e sim uma condição genética ainda pouco conhecida. Existe alguns estudos que indicam que pessoas com essa condição tenham mais predisposição a doenças autoimunes, por exemplo. Abordar esse assunto em uma novela com grande repercussão nacional chama a atenção para o quanto ainda precisamos avançar em conhecimento sobre a genética humana como um todo. Hoje os testes genéticos já podem ser importantes aliados no autoconhecimento sobre saúde e ancestralidade, por exemplo, e não só questões de paternidade como popularmente é conhecido.



Quais são as causas? E quais podem se realizar com a personagem Brisa de Travessia?

O Quimerismo ocorre já durante a formação do embrião, quando dois óvulos fecundados se fundem nos primeiros quatro dias de gestação. Essa fusão de dois zigotos resulta em um indivíduo com duas sequências genéticas diferentes, como se fossem duas pessoas em uma só. Isso explica a situação de Brisa. Além do quimerismo embrionário, há alguns casos de quimerismo causado devido a transplante de medula ou mesmo decorrentes da gestação. No entanto, no caso da novela, provavelmente trata-se do primeiro caso.

Existem sinais físicos da doença? A personagem apresentava algum desses?

Como mencionei antes, um olho de cada cor ou pele com coloração distinta podem ser alguns sinais, mas no caso da personagem ela não apresentava nenhum sintoma visível e realmente só tem conhecimento da condição por meio do teste de DNA.

Os portadores dessa condição podem correr o risco de se submeterem a mais de um exame de DNA e ser considerado negativo, como aconteceu na novela?

Sim, isso acontece porque o material coletado no teste (a partir da saliva ou sangue, por exemplo) não corresponde ao material do ovário. Nesse caso, o mais indicado é que seja realizado um teste genético de múltiplos tecidos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko