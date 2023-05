Reprodução/Instagram Humorista é confirmada na Vila de reality show A Grande Conquista

Jaqueline Santos estará no próximo reality show da Record, A Grande Conquista. A atriz compõe a lista de participantes da Vila, e precisará disputar um lugar na Mansão com outros 63 participantes. O programa tem início no dia 8 de maio e conta com diversas personalidades da mídia no elenco.





A influencer digital já trabalhou na Band e RedeTV!, e recentemente estreou no elenco de A Praça É Nossa, do SBT. Além disso, Jaqueline ganhou ainda mais visibilidade ao se relacionar com Hulk Magrelo, que também participará do reality show.



Com 18 anos, a apresentadora saiu de Minas Gerais para morar no Rio de Janeiro e ir em busca de seu sonho como atriz. Jaqueline iniciou o curso de Ciência Dramáticas, fez um curso de Cinema e TV, e pouco tempo depois fez parte do elenco de sua primeira peça.

Além disso, a atriz entrou em um curso profissionalizante e se formou, e foi prestigiada com diversos trabalhos que alavancaram sua carreira, como atuar na novela Gênesis da Record TV.

Entenda a dinâmica de A Grande Conquista

Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.

Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko