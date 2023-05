Reprodução/Globo A última edição do Xou da Xuxa foi ao ar há exatos 30 anos

No próximo sábado (6), o Canal Viva vai reprisar o penúltimo episódio do Xou da Xuxa de 1992, que nunca foi ao ar. No dia 29 de dezembro, o programa infantil seria exibido para os milhares de fãs que já consagrava, mas foi interrompido pelo plantão do impeachment de Fernando Collor de Mello.

Desde março, o programa de Xuxa Meneghel está sendo reprisado no Canal Viva como uma forma de comemorar seus 60 anos, e ainda nesta semana os telespectadores poderão conferir um episódio inédito.

No episódio em questão, a programação foi interrompida diversas vezes para que pudessem colocar no ao os Plantões da Globo, e a emissora decidiu cancelar a exibição do último bloco, logo após a entrada de Chitãozinho e Xororó.

Neste sábado, o @canalviva vai exibir momento inédito do "Xou da Xuxa" de 29/12/1992😱 Segue o fio 🧶 pic.twitter.com/BgmgrT2ZCP — Xuper Blog (@xuperblog) May 3, 2023

Esse foi o programa de número 1.998, sendo o antepenúltimo episódio antes do Xou da Xuxa sair definitivamente do ar, dois dis depois. Em determinados momentos do programa, Xuxa conseguiu ficar acima do assunto política em audiências, mas ainda assim não foi suficiente para que mantivessem o espetáculo no ar.

