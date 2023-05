Não É Nada Pessoal Rita Cadillac conheceu sua família biológica após os 50 anos de idade





Um erro acidental de Sonia Abrão, juntamente com o piloto de helicóptero Comandante Hamilton, fez Rita Cadillac conhecer sua mãe biológica aos 54 anos de idade. A atriz e ex-chacrete, que está prestes a completar 69, disse que sua família só a procurou após décadas por achar que ela estava milionária.







"Minha mãe me deixou logo que eu nasci. Ela foi me deixar na casa da minha avó e sumiu no mundo. Eu só a vi quando eu estava com 52 ou 54 anos, através da Sonia Abrão", começou Rita durante a entrevista ao podcast Não É Nada Pessoal, apresentado por este colunista que vos escreve e por Dicésar, que substituiu Arthur Pires em caráter excpecional.

"A Sonia Abrão falando comigo que ia mostrar a minha casa. O comandante Hamilton de helicóptero. E sabiam que era Santana [bairro da zona norte de São Paulo] porque eu já tinha passado o endereço. Meu amor, foram parar na Serra da Cantareira e mostraram uma mansão com piscina, o cacete a quatro, e eu no telefone: 'Sonia, não é essa casa, caralho! Procura o cemitério do Chora Menino'", lembrou ela, aos risos.





Rita disse que após a reportagem de Sonia Abrão na TV exibir a casa errada, pouco tempo depois uma mulher, identificada como Patrícia, ligou em sua casa se identificando como sua irmã biológica e explicou que a mãe delas estava internada em um hospital, com um grave problema de saúde, e queria muito vê-la.

"Eu falei: 'Eu pago para ver'. E fui. Quando entrei no hospital, entrei na enfermaria, a Patrícia se apresentou como minha irmã. Quando vi [minha mãe], falei: 'Não precisa falar mais nada não. É aquela ali'. Reconheci na hora", disse ela, reconhecendo a semelhança física com sua genitora.

A ex-chacrete lembrou que nas primeiras falas com sua mãe, ela disse que nunca a havia abandonado, e sentiu um apelo emocional, mas logo se deu conta de que as parentes só a haviam procurado porque achavam que ela estava numa situação financeira confortável.

"Aí a Patrícia veio falando que precisava de fogão, geladeira. E eu falava que não era rica. E ela não acreditou, porque a Sonia mostrou [a mansão]", comentou. Na mesma hora, Rita se despediu de ambas e nunca mais as viu na vida. Na entrevista ao podcast, ela ainda disse que anos depois, uma outra mulher, identificada como Raíra, a procurou também dizendo ser sua irmã biológica. Mas neste caso a situação foi diferente.

"A Raíra disse: 'Eu não quero nada dela, só quero conhecer. Porque eu descobri agora, meus pais adotivos, antes de falecer, contaram para mim'. E a vida inteira, o marido e os amigos dela brincavam dizendo que nós duas éramos parecidas", comentou a atriz. As duas são amigas até hoje.