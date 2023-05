Divulgação/Globo Família de ator declarou ser contra pedido de indenização milionário feito pela motociclista

A Família do ator Lima Duarte se mostrou contrária ao pedido de indenização de R$ 1,2 milhão por danos morais feito pela motociclista que sofreu um atropelamento na zona oeste de São Paulo. Karina Maluf, neta do ator, se questionou até que ponto de sordidez as pessoas podem chegar.



Na última sexta-feira (28), o dublador tornou-se alvo de uma ação por danos morais e materiais no valor de R$ 1,2 milhão após atropelar Simone Regina de Abreu Nunes, de 37 anos.

O incidente aconteceu no dia 1 de março, quando o carro do apresentador passou de uma faixa para outra sem dar sinal, e o retrovisor direito do automóvel prendeu no guidão da moto de Simone, que foi arremessada a cerca de 200 metros à frente. Com isso, a mulher quebrou cinco ossos, colocou nove parafusos e duas placas.

De acordo com a ação distribuída no Tribunal de Justiça do Estado, a motociclista pede que assegurem o pagamento de R$ 5 mil mensais, além de se questionar se o radialista estava sob efeito de medicamentos ou bebidas alcoólicas.

Além disso, Simone solicita tratamento em hospital particular, auxiliar de enfermagem para cuidados diários, fisioterapia e transporte para realizar os tratamentos.

Vale ressaltar que o ator prestou socorro e acompanhou até então o estado de saúde da vítima, além de publicar uma nota oficial sobre a situação nas redes sociais. Mesmo com diversas críticas, Lima Duarte esclareceu que estava ajudando a motociclista, pagando o leito do hospital, uma cadeira de rodas e contratando uma assiste social para ajudá-la com os filhos.

"Esclareço que toda ajuda tem sido prestada por questões humanitárias e de responsabilidade social, e não por qualquer tipo de obrigação legal", disse ao Notícias da TV.

