Reprodução/Globo As atrizes foram confundidas na chamava de Terra e Paixão

A emissora foi duramente criticada por cometer racismo ao trocar os nomes das atrizes Suyane Moreira e Bruna Aiiso. Na propaganda da novela Terra e Paixão, Suyane, de ascendência indígena, foi creditada com o nome de Bruna, que tem ascendência asiática.



Nesta quinta-feira, (4), Bruna Takamoto, influenciadora digital com foco em representatividade e preconceito, publicou um vídeo criticando e expondo o erro da emissora.

"Um erro de edição na Globo escancara mais uma vez o racismo. A atriz Bruna Aiiso faz parte do elenco de Terra e Paixão, a próxima novela da nove da Globo, que vai estrear na semana que vem. E hoje, no intervalo do programa Mais Você, teve uma chamada para divulgar a novela e apresentar parte do elenco. Sim, gente, colocaram uma imagem da atriz Suyane Moreira, que tem ascendência indígena, no lugar da Bruna Aiiso", disse.

Bruna afirma que isso é um reflexo do racismo que permeia a nossa sociedade, e ter olhos amendoados não os tornam iguais. "Tanto que não erraram na edição dos atores brancos, por exemplo. Entendem que o racismo está por trás desses microcomportamentos? Por mais que tenha sido sem querer, por mais que não tenha sido por mal", completou.

Nos comentários, diversos atores se pronunciarem e repudiaram o caso. "Gente… Isso é inadmissível. É um erro que não pode acontecer. Ainda mais com duas mulheres que representam duas minorias étnicas. Que tristeza. Todo apoio pra Bruna Aiiso, que tenho certeza que vai brilhar nessa novela com essa personagem tão bacana. Nosso trabalho já é complexo, ter que passar por situações constrangedoras de racismo não é legal pra quem só quer fazer bem seu trabalho", escreveu Ana Hikari.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko