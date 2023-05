DIVULGACAO/REPRODUÇÃO Pat Beijo, ex-apresentadora dos anos 90, surge irreconhecível após cirurgias plásticas









Lembra dela? Patricia Kiss, conhecida como Pat Beijo, que comandou o programa infantil Clube da Criança, passou por cirurgias plásticas e procedimentos estéticos e hoje está irreconhecível. A veterana de 43 anos ficou conhecida nos anos 1990 por substituir Xuxa Meneghel e Angélica no Clube da Criança (1983-1998), na extinta TV Manchete (1983-1999).





A empresária fez lipoaspiração no abdômen, colocou próteses de silicone nos seios e no bumbum e faz tratamentos na pele como botox e preenchimentos com ácido hialurônico. "Já ultrapassei o limite quando coloquei minha prótese de silicone muito grande", admitiu em entrevista ao Fofocalizando.

"Não é bonito se não estiver proporcional. Agora eu penso muito bem antes de fazer qualquer coisa. Não sou uma narcisista louca, tem uns que são psicopatas. Mas eu sou uma narcisista light, gosto de estar bem comigo mesma. Sou eu em primeiro lugar", completou.





"Às vezes, eu aplico botox, mas no rosto eu nunca fiz plástica. Se precisar de um pouquinho mais, talvez eu possa fazer. Faz muito tempo que eu não faço nada. A última coisa que eu fiz foi uma lipo há cinco anos, mas nem tinha muito o que tirar. E tirei a prótese, porque estava muito grande e me dava dor nas costas. Agora me sinto melhor", contou.

Carreira no Onlyfans

Patricia Kiss admitiu não ter vontade de voltar a trabalhar na televisão. Ela se frustrou com assédio mascarados de ofertas. "Até tentei fazer outra coisa. Você tem um apogeu, das pessoas te conhecerem, e de repente só te perguntam o porquê de você ter saído", reclamou.

Além de influenciadora, Pat é maquiadora profissional, empresária e tem um perfil no OnlyFans. "Não é minha principal fonte de dinheiro hoje, eu tenho outras rendas. Mas eu poderia viver só da minha plataforma no OnlyFans, manteria meu padrão de vida", disse.





A veterana também revela um drama familiar. Pat conta que luta para recuperar a guarda da filha mais nova de um antigo relacionamento. Segundo Pat, que leva vida luxuosa com o atual marido em Portugal, a Justiça do país lusitano deu a guarda da menina para o pai após ele se queixar da forma como a ex- apresentadora ganhava dinheiro.

"Sempre cuidei dela, mas vieram pessoas ver minha casa, para comprovar que eu era uma boa mãe. Deram a guarda para o pai porque ele é aposentado e tinha mãe aqui na Europa. Foi um baque para mim. É uma mudança de vida. Ela fica durante as férias comigo, fins de semanas às vezes, mas ela diz que assim que crescer e puder falar com o juiz, vai dizer que quer ficar comigo", afirmou.





*Texto de Lívia Carvalho

