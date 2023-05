Divulgação/TV Globo Amanda Lee faz participação especial na trama Todas as Flores, da Globo









Amanda Lee está de volta às telas como delegada no novo capítulo do folhetim da Globo, Todas as Flores. A participação especial da atriz na trama consta-se em uma investigação sobre a organização de tráfico humano que tem Zoé (Regina Casé) como integrante.





A famosa comentou sobre seu retorno ao set de gravação. O último trabalho da atriz na Globo foi em 2005, na série Carga Pesada. Em seguida, ela decidiu se aventurar na Record e contracenou em cinco tramas da emissora, como Caminhos do Coração (2007) e Vidas em Jogo (2011) – sendo este último, que marcou seu afastamento da TV.

"Eu comecei a trabalhar como atriz na Globo em 1997. Foram anos na casa. E voltar aos estúdios foi muito emocionante. Nossa, como eu chorei nos bastidores a cada reencontro (risos). Foi muito significativo participar desse trabalho, nesse momento da minha vida e carreira. Estou animada para assistir aos próximos capítulos e ver tudo o que está para acontecer com todos aqueles personagens", contou.

A atriz ainda revelou que já era fã da novela quando soube do convite para fazer a participação especial da produção, que está disponível no Globoplay.

"Fazia um tempo que eu não ficava tão vidrada numa trama. Eu estava acompanhando Todas as Flores como espectadora. Semana a semana, naquela expectativa de novos capítulos, quando recebi a ligação para fazer essa participação na segunda parte. Fiquei feliz demais de fazer a delegada Teixeira, porque eu admiro os trabalhos do João Emanuel Carneiro já há muito tempo. E acho que Todas as Flores é um projeto inovador e marcante. E a Teixeira vem ali para fazer algo que o público quer ver acontecendo, mas sem dar spoiler", disse.

Os blocos de capítulos de Todas as Flores entram no catálogo do Globoplay todas as quartas-feiras, às 18h. Cinco episódios são disponibilizados semanalmente.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho