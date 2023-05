Reprodução/SBT e Programa Silvio Santos O perfil do Programa Silvio Santos publicou nas redes sociais uma foto do rosto da jovem a procurando

O apresentador Silvio Santos está à procura de uma garota, conhecida como moça do bambu, que participou de seu programa em 1985 e o deixou em palavras. Na publicação, o perfil do Programa Silvio Santos pede que se alguém a conhece deve escrever nos comentários do post.



"Procura-se: estamos em busca da moça do 'bambu', que conseguiu deixar Silvio Santos sem palavras em 1985.", dizia o texto desta quinta-feira (3). "Caso você a conheça, escreva nos comentários dessa publicação", publicou.





Rapidamente os internautas descobriram que a garota é Izumi Honda, e que a mesma teria 53 anos. Além disso, nos comentários pessoas afirmam que a mesma mora em São Paulo, se formou em Engenharia Agronômica e foi candidata a vereadora em Curitibanos.

Em 1985, Izumi ficou conhecida como a moça do bambu após fazer uma piada com o apresentador. "Qual é a diferença entre um poste, do bambu e da mulher?", perguntou ela. "Lá vem besteira", respondeu Silvio. "O poste dá luz em cima, a mulher da luz embaixo", explicou ela. "E o bambu?", questionou Silvio. "Enfia no teu c*", disse ela.

No momento, as crianças presentes na arquibancada caíram na gargalhada, e Silvio ficou sem graça, mas ainda assim riu com a situação. Ô boca suja, sem vergonha!", brincou.

*Texto de Júlia Wasko

