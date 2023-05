Reprodução/TV Globo Pedófilo troca de vítima e irá atacar filho de Brisa em Travessia









Após infernizar a vida de Karina (Danielle Olimpia), o pedófilo, vivido por Cláudio Tovar, irá trocar de vítima e praticar o ato com Tonho (Vicente Alvite), filho de Brisa (Lucy Alves), no último capítulo de Travessia. Para conquistar a confiança do garoto, o homem irá usar a imagem de Bruna Shuller (Giullia Buscacio) vestida de Mulher Maravilha e instigará a animação do menino.





Tonho acreditará que o pedófilo é mesmo a super-heroína. "Eu tenho a roupa do Capitão América", dirá ele, sem imaginar a ameaça que está do outro lado da tela.

Disfarçado, o criminoso dirá que vai levá-lo para uma missão secreta e pedirá que ele não conte a ninguém: "Você vai ter aula de capoeira amanhã, não é?". "Como é que você sabe?", perguntará Tonho, maravilhado. "Porque eu tenho superpoderes! Quem me contou foi o Capitão América!", responderá.

No dia seguinte, o menino esquecerá o celular no carro e sairá da aula de capoeira sem que ninguém veja para buscar o aparelho. Nesse meio tempo, Núbia (Drica Moraes) será avisada do sumiço de Tonho. Desesperada, ela acionará Helô (Giovanna Antonelli), que estará no shopping onde fica a escola de capoeira do garoto.

A delegada verá as últimas mensagens trocadas pelo garoto e se dará conta de que ele estava conversando com o pedófilo fingindo ser a Mulher Maravilha. Ela verá o pedófilo segurando um pacote vermelho ao mesmo tempo em que lê a última mensagem enviada para Tonho: "Sou o motorista dela. Pediu pra te levar. Vou estar segurando um pacote vermelho.".

Imediatamente, Helô perseguirá o criminoso e conseguirá prendê-lo depois de atirar em sua mão.

Chiara será mãe de um menino

No último capítulo de Travessia, o espectador também conhecerá a decisão da influencer, vivida por Jade Picon, sobre o destino do seu filho. Anteriormente, a dondoca esteve negociando a doação da criança para outra família. No entanto, o desfecho será contado apenas nas útimas cenas da trama.

A novela das nove terminará na sexta (5) e dará lugar à Terra e Paixão, trama escrita por Walcyr Carrasco.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho