Reprodução/Globo Novela das sete da Globo apresente maior audiência da emissora em dois anos

A novela das sete da Globo, Vai na Fé, exibiu até o momento 93 capítulos, ou seja, quase metade dos episódios previstos até o fim do enredo. Ainda assim, a trama agradou grande parte dos telespectadores e registrou a maior audiência da faixa das 19 horas em dois anos.

De acordo com os dados do Kantar Ibope, Vai na Fé tem média de 22,2 pontos na Grande São Paulo, sendo maior do que os últimos títulos exibidos às sete da noite, como Cara e Coragem (2022) e Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), com médias de 20,8 e 20,5, respectivamente.



Além disso, o recorde da novela aconteceu no dia 27 de março, quando conquistou 26 pontos, mas é esperado que ao longo do enredo o desempenho seja ainda maior.

Desde 2020, o ranking de audiência da faixa das 19h da Globo sofreu alterações, principalmente em virtude da pandemia de Covid-19. Até o momento, as novelas possuem essa marcação de pontos: Totalmente Demais (29,5), Salve-se Quem Puder (27,2), Haja Coração (25,2), Vai na Fé (22,2), Pega Pega (22,2), Cara e Coragem (20,8) e Quanto Mais Vida, Melhor! (20,5).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko