Reprodução/Globo Atriz que interpretou Karina em Travessia é aclamada pelo público por suas cenas na novela

Danielle Olímpia, intérprete da personagem Karina em Travessia, emocionou o público com as cenas exibidas na última terça-feira (3), na novela das nove da Globo. Nas cenas, a estudante é amparada pelos amigos de sua escola após sofrer um estupro virtual. A jovem teve uma atuação fenomenal, demonstrando toda sua sensibilidade no momento.

O episódio mostra o momento em que Karina decide sair de sua casa após os amigos da escola irem até sua porta para demonstrar apoio. Nas cenas, é possível perceber todo o carinho, sentimento e gratidão que a estudante recebeu dos colegas, que a abraçaram e aplaudiram por ter sobrevivido aos abusos virtuais.

Com isso, os telespectadores se emocionaram com a interpretação e rasgaram elogios à Danielle por sua dedicação em uma cena tão delicada e importante, principalmente ao fim da novela.

"Essa cena da Karina com os seus colegas de escola é de deixar nosso core apertadinho!", disse um dos internautas. "O tanto que eu chorei na cena da Karina saindo na rua e vendo todos os amigos da escola, chorando e sorrindo ao mesmo tempo", desabafou outro usuário.

Quem é Danielle Olímpia?



Danielle Olímpia, de 25 anos, é atriz, capoeirista, vegetariana, filha de pais mineiros e que levam uma vida comum, e tem dois irmãos. A atriz, nasceu em São Paulo, onde morava com uma amiga até pouco tempo atrás, e se mudou para o Rio de Janeiro após conseguir uma oportunidade como Karina em Travessia.

Sendo a única de sua família a seguir os passos na atuação, Danielle trabalhou anteriormente como auxiliar de vendas da sua mãe e passou pelo curso de Direito com a ideia de ter uma profissão mais "garantida", mas não concluiu a graduação.

Quando revelou que sonhava em ser atriz, seus pais ficaram apreensivos pois não tinham muito dinheiro, mas ela conquistou dois trabalhos que alavancaram sua carreira.

A atriz trabalhou em peças de teatro e atuou em um curta-metragem, mas seu primeiro grande reconhecimento veio na série Sintonia, da Netflix. Hoje, Danielle é aclamada pelos telespectadores que a assistem em Travessia, da Globo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko