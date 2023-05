Reprodução/Instagram Ator registrou uma queixo contra padre por uma fala homofóbica durante missa

Bernardo Dugin, que integra o elenco da sétima temporada de Reis, da Record, publicou em seu Instagram um vídeo contando que prestou uma queixa contra o padre Antônio Carlos dos Santos. De acordo com o ator, o religioso teve uma fala homofóbica em uma missa.



No último domingo (30), Bernardo estava em uma missa realizada em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, quando ouviu uma fala homofóbica vinda do padre. De acordo com o ator, o padre disse que famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo eram uma representação de destruição do demônio.

"Fiz um registro de ocorrência contra um crime que aconteceu comigo. Foi um discurso de ódio, um discurso homofóbico de um padre dentro de uma missa. Era a missa de sétimo dia de um familiar meu, um momento muito difícil para toda a minha família. Estavam presentes meu pai, minha mãe, minhas avós, meu namorado, meu irmão, minha cunhada e meus sobrinhos, de 8, 10 e 13 anos", contou.

Na hora da homilia, o ator contou que o o padre disse que o demônio está entrando na casa das pessoas de diferentes formas para destruir as famílias na representação da união de pessoas do mesmo sexo.

Após ouvir tantas falas abomináveis, ator optou por sair da missa, mas o padre continuou com os ataques. Com o incômodo e percepção do crime que o padre cometeu, o ator fez a queixa na 151ª DP de Nova Friburgo.

"Porque essas palavras ferem não só a mim e a minha família. Essas palavras ferem muitas pessoas, todos os dias, do Brasil. Isso fere a saúde mental, a saúde física, e você sabe o que acontece com esse tipo de discurso de ódio lá na ponta, com casos de depressão, não-aceitação, suicídio e morte. É como se o senhor, padre, tivesse apontado uma arma e disparado o gatilho. Pensei muito se iria gravar este vídeo ou não, mas enquanto cidadão fiz o meu dever. O demônio está na representação do ódio, não na representação do amor", desabafou.

Nos comentários da publicação, diversas personalidades da mídia demonstraram apoio a Dugin. Bernardo, seja forte como você sempre foi - estou contigo pro que der e vier", disse o ator Kiko Mascarenhas. Boa, irmão! Atitude perfeita, parabéns pela coragem e sabedoria. Espero que a justiça seja feita, e que ele seja preso. Meus sentimentos pela sua perda e pelo absurdo que você passou", comentou o ator Sacha Bali.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko