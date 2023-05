Reprodução/Instagram Fernanda Medrado e Janielle Nogueira estão confirmadas no elenco de A Grande Conquista





Veio aí!!! Assim como a coluna contou em primeira mão, Fernanda Medrado está oficialmente no elenco de A Grande Conquista. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (3), durante o programa Hoje em Dia. A cantora integrará o time da Vila, e disputará contra outros 69 participantes uma das dez vagas no confinamento principal, onde lutará pelo prêmio de R$ 1 milhão.







Apenas aproveito para fazer uma correção: inicialmente, Medrado havia sido confirmada no elenco da Mansão, anunciado na noite de ontem (2), em coletiva de imprensa. Mas pelo fato da artista não ter aproveitado as duas primeiras chances da emissora em outros realities, ela foi colocada no time dos "desesperados" para lutar bravamente pelo prêmio e provar que realmente está disposta a ir até o fim desta vez.

Além de Medrado, a emissora anunciou mais alguns nomes que farão parte da Vila. E um dos mais surpreendentes é o de Janielle Nogueira, irmã de Gil do Vigor, um dos nomes mais emblemáticos da história do Big Brother Brasil.

A lista ainda contempla outros nomes curiosos, como o de Marcos Oliver, ex-marido de Faby Monarca, que foi colocada no time da Mansão e está disputando sua entrada no reality com outros 15 nomes. Ela já desponta como uma das preferidas do grande público por seu potencial na arte de fazer barracos.

Completam a lista de confirmados: Sandra Melquiades (mãe de Rico Melquiades) e Nattan Camargo (filho do cantor Luciano Camargo). Todos eles estão no time da Vila e serão confinados já no domingo. O time completo será revelado somente na próxima segunda-feira (8).