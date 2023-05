Bruna Griphao faz recauchutagem no rosto após "envelhecer" no BBB 23

Reprodução/Instagram Bruna Griphao compartilha procedimentos estéticos













Após quase duas semanas fora do BBB 23, Bruna Griphao tem compartilhado com os seguidores nas redes sociais seu retorno à rotina de treinos, e também, alguns procedimentos estéticos para melhorar a aparência.





Nessa quarta (3), a atriz registrou no Instagram os procedimentos que têm feito. "Estou toda vermelhinha porque fiz botox preventivo e ultrassom microfocado para dar efeito lifting. Muito chique. É isso galera. A gente sai do BBB e tem que dar uma repaginada, porque a gente envelhece 20 anos lá dentro. 20 anos em três meses", disse nos Stories.

Griphao foi a terceira colocada do reality, e estava confinada desde janeiro. A campeã Amanda e a segunda colocada Aline Wirley foram finalistas junto com ela.

E não é só a atriz que realizou intervenções estéticas. Sair do BBB e se submeter aos procedimentos é como uma tradição dos ex-participantes. Nomes como Gabriel Santana, Bruno Gaga, Larissa Santos e Paula Freitas, da edição do programa deste ano, e ex-brothers como Vyni Fernandes e Eliezer Neto, do Big Brother Brasil 22 também se renderam à recauchutagem.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho