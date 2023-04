Reprodução/TV Globo Gloria Perez critica cena improvisada em Travessia









A novela das nove, Travessia, tem sido uma produção bastante julgada pelas cenas consideradas "sem noção" ou "cafonas". No entanto, o capítulo da noite dessa quinta-feira (27) deu esperança à trama. A dança que Brisa (Lucy Alves) fez na chuva enquanto seu filho estava internado em um hospital bateu recorde de audiência na Globo com 28,4 pontos.





Após ser exibida, a cena foi muito questionada e criticada pelos espectadores. Mas dessa vez, diante da repercussão, a autora de Travessia, Gloria Perez, contou que a dança -- considerada, entre outros comentários, como inapropriada para o momento da narrativa -- foi improvisada.

“Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece”, escreveu no Twitter. Em seguida, a escritora ainda publicou o roteiro da cena no Instagram. Ainda assim, nos comentários da sua publicação, uma internauta rebateu: "Acontece? Nunca vi dançar em frente ao hospital com filho internado, como acontece D. Glória", contestou a pessoa. A autora concordou: "Eu também não...", disse.

🚨 GRAVE: Brisa come o pão que o diabo amassou, filho é internado e, sob chuva, atriz mete a louca do improviso e dança em frente a hospital. Glorinha diz que não conhece essa gente kkkkk (praticamente: ela disse que foi improviso, que ela não escreveu isso) #Travessia pic.twitter.com/EjTmIVtjzp — adriano dicarvalho (@dridicarvalho) April 28, 2023





Outra fã da novela também opinou: "Glorinha eu não entendi a dança porque ela tava com o filho no hospital. Mas tudo bem... estava escrito". Mais uma vez, a autora fez questão de deixar claro que ela não havia escrito a cena que está sendo detonada por muitos: "Não, não estava escrito. Foi improviso."

Contudo, ainda teve quem gostou da dança na chuva. "Cena maravilhosa! Todas as cenas deles foram lindas. A história deles é linda. Brisa estava ali, num momento de explosão. Os pingos da chuva representaram um sinal bom e ela se entregou. Daí vem Oto (Romulo Estrela) como resposta para a intuição dela. Foi lindo! Sensibilidade é algo necessário", disse uma.

"Achei impactante demais, Glorinha. Deu pra sentir a sensibilidade e a emoção da personagem!", completou outra.

A química de Lucy Alves e Romulo Estrela, o casalzão que sempre foi Brisa e Oto. É sobre isso. #Travessia pic.twitter.com/EzpvAvWLes — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 28, 2023





*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho