Reprodução Vítima, que pede indenização milionária na Justiça, teria recebido R$ 30 mil, flores no hospital e assinado acordo sigiloso com Lima Duarte











A defesa de Simone Regina de Abreu Nunes, 37, motociclista atropelada por Lima Duarte, 93, questiona se o ator estava sob efeito de medicamentos ou bebidas alcoólicas durante o acidente ocorrido em março na Avenida Antártica, Barra Funda, em São Paulo. A equipe do ator negou e disse que ele está sendo alvo de calúnia.





A solicitação do procedimento administrativo, segundo a defesa, foi encaminhada ao Ministério Público de São Paulo nessa terça (2). O MP requisitou instauração de inquérito policial para apurar o caso, segundo informações obtidas pela reportagem do Splash, do UOL.

O relato aponta que procedimentos padronizados não foram realizados após o acidente, como o teste de bafômetro, a realização de perícia no local e a apresentação dos envolvidos em uma delegacia.

"A culpa do acidente é do excesso de velocidade de Ariclenes Martins (Lima Duarte), quiçá drogado por medicação ou mesmo por bebida alcoólica", relatou a defesa no documento. "Eu vi as imagens e Lima Duarte estava ali parado, de um jeito diferente [...] Ele queria sair dessa situação, e não fizeram dosagem alcoólica. Pode ser que tenha, agora vai aparecer. Podem ter escondido um resultado positivo", afirmou Angelo Carbone.

Em contrapartida, a equipe de Lima Duarte afirmou que "Várias pessoas testemunharam o acidente e disseram que o Lima não teve culpa. A motociclista estava transitando em uma faixa de ônibus".

A assessoria reforçou que o ator não reconhece responsabilidade pelo acidente. "Em breve, nossos advogados poderão esclarecer à imprensa, além de tomar todas as medidas legais cabíveis, para defender o ator Lima Duarte das gravíssimas inverdades, calúnias e difamações".

As testemunhas não foram identificadas ou ouvidas, conforme o posicionamento da defesa. "Pois, em tese, podem estar praticando o crime de falso testemunho", completou o texto. A defesa cobra R$ 1,2 milhão de indenização por danos morais. A ação foi distribuída ontem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na última sexta (28).

Acordo



Segundo o G1, Lima Duarte pagou R$ 30 mil, via Pix, à vítima. O ator também mandou flores para ela no hospital e assinou um "acordo". No entanto, Simone se arrependeu do trato, que não foi protocolado oficialmente, segundo o advogado da motociclista. "Ela estava precisando de dinheiro, sem trabalhar, não é registrada e tinha uma moto alugada. Ela precisava comer", afirma Angelo Carbone.



A tratativa entre as partes foi confirmada pela equipe de Lima Duarte. "Temos comprovação de que o acordo foi pago e assinado de forma consciente e amistosa. Foi realizado com o único intuito humanitário de auxiliar a motociclista no seu período de recuperação".

O acidente

Lima Duarte estava dirigindo no dia 1º de março um de seus carros, quando colidiu com a motociclista. A mulher fraturou 5 ossos e foi encaminhada ao hospital Santa Casa da Misericórdia, na capital paulista. O ator saiu ileso.

Na época, a vítima chegou a compartilhar detalhes do acidente em entrevista exclusiva à coluna. "Eu estava caída no chão e ouvi ele contar uma história completamente contrária falando que eu tinha ido com a moto para cima dele, sendo que qualquer laudo prova que ele bateu na minha moto e saiu arrastando.", disse.

E completou. "Muitas pessoas viram, mas só que todos foram embora, porque estavam no ponto de ônibus e seguiram seus caminhos. Não tinha ninguém do meu lado para me ajudar. Até as pessoas próximas estavam mais preocupadas em tirar foto com ele", contou.

"A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível", informou Lima Duarte em nota oficial divulgada na época.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho