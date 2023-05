Reprodução/Instagram Daniel Toko é repórter do Domingo Espetacular; ele está no elenco de A Grande Conquista





A Record adotou uma solução caseira e escalou uma prata da casa para o elenco de A Grande Conquista: o repórter Daniel Toko, que integra o casting do Domingo Espetacular. Ele nasceu sem um dos braços e produz reportagens para a revista eletrônica contando histórias de superação.





A coluna acabou de ter acesso ao nome do profissional e confirmou com fontes de dentro da emissora que Toko (como ele prefere ser chamado) está no elenco da Mansão, ou seja, está no time de 16 celebridades escolhidas para disputar o voto do público para permanecer na área mais privilegiada do jogo.

Daniel Rosinha adotou o apelido "Toko" como sobrenome artístico para ressignificar o apelido maldoso que já foi usado anteriormente em tentativas de bullying. Ele nasceu com uma deficiência congênita no braço direito.

O repórter está no elenco do Domingo Espetacular desde julho de 2020, mas já produzia reportagens para o Cidade Alerta do Rio de Janeiro antes de ser projetado nacionalmente.

Entenda a dinâmica de A Grande Conquista

Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.

Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.