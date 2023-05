Reprodução/Instagram Capivara Filó gera mais interesse na web que Amanda Meirelles





Dois grandes assuntos dominaram as redes sociais na última semana: a final do BBB 23, que consagrou Amanda Meirelles como campeã, e todo o quiprocó envolvendo a Capivara Filó. Embora ambos os assuntos tenham gerado grandes debates no mundo virtual, a finalista do reality show da Globo se mostrou menos interessante para os internautas e acabou desbancada pela bichana silvestre em volume de pesquisas no Google.







Em uma breve análise comparativa sobre os termos "Amanda" e "Capivara" na plataforma Google Trends, levando em consideração os últimos sete dias, o animal supera monstruosamente o volume de pesquisas em relação à campeã do BBB 23.

Nos gráficos disponibilizados pela ferramenta, é possível ter uma análise de buscas por cada um dos Estados brasileiros. E em todos eles a Capivara Filó desbanca Amanda Meirelles. Rondônia, Amazonas, Roraima, Mato Grosso do Sul e Pará são os mais interessadas no animal, que nesta semana voltou aos braços de seu criador, o influenciador digital Agenor Tupinambá, com mais de 70% dos resultados focados no desenrolar dessa confusão.

Já os Estados que mais demonstram interesse pela campeã do BBB 23 são Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Sergipe, mas nenhum deles ultrapassa a metade do volume de buscas, flutuando entre 49% e 47%. São Paulo, região mais populosa do Brasil, mostrou que 62% das buscas foram sobre a capivara, e apenas 38% quis saber de Amanda.

Desde as 6h do dia 28 de abril, Filó vem gerando mais interesse nos internautas que Amanda Meirelles. Nos gráficos de intensidade de buscas, o pico se deu às 19h do dia 29 de abril, quando a capivara atingiu uma proporção de 100 pesquisas contra 10 da campeã do reality da Globo.

Entre os termos derivados nas buscas, apontados pela plataforma de Trends do Google, o público quis saber como foi o encontro de Amanda com Cara de Sapato, por conta do relacionamento imaginário que os fãs inventaram sobre os dois. Outros querem saber o status da relação e até mesmo mais detalhes da participação da campeã do BBB 23 no Domingão com Huck.

Já a simpática Filó é pesquisada por termos mais complexos. O público quer saber se a capivara foi devolvida a Agenor, como foi o desenrolar da treta com a influenciadora Luisa Mell e também sobre a decisão da Justiça em devolver a bichana a seu tutor, após passar algumas horas enjaulada na sede do Ibama.

Os resultados das pesquisas do Google evidenciam uma situação: Amanda Meirelles não é um fenômeno, tal qual foi Juliette Freire, campeã do BBB 21. A paraibana passou semanas consecutivas como um dos assuntos mais buscados da plataforma assim que deixou o programa da Globo, e todo o desfecho do gerenciamento de sua carreira colaborou para que seu nome ficasse em evidência.