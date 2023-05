Reprodução/Instagram A rapper estará no reality A Grande Conquista da Record

Medrado terá mais uma chance de mostrar todo o seu potencial na TV a partir desta semana: ela é uma das 16 famosas escaladas pela Record para participar do reality show A Grande Conquista, que estreia oficialmente nesta terça-feira (2).















Fernanda Medrado é uma rapper carioca de 29 anos que tem a carreira produzida pelo Kondzilla. Além disso, foi casada por três anos com DJ Claytão com quem tem dois filhos: Bryan de 8 anos, e Josh de 2 anos.

Com uma infância difícil, a artista foi abandonada por sua mãe biológica quanto tinha apenas um ano de idade. Entretanto, foi adotada mas perdeu a mãe adotiva para o câncer alguns anos após.

Após o sucesso nas redes sociais, Medrado fechou um contrato com a Kondzilla em 2015 e já produziu diversos clipes. Inclusive, suas músicas já foram usadas como trilha sonora da novela do SBT Aventuras de Poliana.

A rapper teve uma participação curta, porém marcante, no Power Couple Brasil de 2021 mas foi a primeira eliminada juntamente com seu ex-marido, o DJ Claytão.

Com alto potencial para barracos, a Record deu uma nova chance a ela em A Fazenda 13, mas Medrado desistiu da briga pelo prêmio --sendo que era uma das favoritas do público-- uma semana após o início do confinamento. A razão da desistência foi revelada ao podcast Não É Nada Pessoal: ela havia descoberto uma traição de seu ex-marido um dia antes de entrar no confinamento do hotel. A pressão no jogo e a dúvida sobre o status de seu relacionamento a fizeram desistir de seu sonho.

Entenda a dinâmica de A Grande Conquista

Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.

Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.