Reprodução/Jovem Pan Repórter da Jovem Pan vira piada após chorar ao noticiar operação contra Jair Bolsonaro

Nesta terça-feira (3), a repórter da Jovem Pan, Katiuscia Sotomayor, tornou-se piada nas redes sociais após chorar quando noticiou que Jair Bolsonaro tornou-se alvo de uma investigação da Polícia Federal.

Durante o programa Morning Show, a repórter precisou segurar as lágrimas ao noticiar a operação contra o ex-presidente. Assista ao momento:

Entretanto, os internautas não deixaram barato e fizeram piada com a emoção da jornalista, que rebateu dizendo que chorou por causa de uma dor no braço.

"Bati no equipamento numa correria durante a marcha dos prefeitos e fiquei um mês imobilizada. O médico diagnosticou uma epicondilite que deve durar meses pra sair, mandou tirar o gesso para não perder mobilidade e fazer fisio e acupuntura. Estou vivendo a base de remédio pra dor. Foi tão corrido e eu entrei 10 vezes ao vivo desde cedinho", explicou ao portal Estrelas do Quadradinho.

A publicitária possui mais de 27 anos de atuação, é pós-graduada em Língua Portuguesa e iniciou a carreira na televisão em 1995, numa afiliada da Globo.

Além disso, Katiusca foi editora-chefe do Canal Agronomia, sendo homenageada como Top 25 no Prêmio Os + Admirados da Imprensa do Agronegócio 2021, além de consultora da Unesco, assessora de imprensa no Ministério da Agricultura e coordenadora de publicidade no Ministério da Educação.

Texto de Júlia Wasko

