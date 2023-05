Reprodução/CNN Apresentadora do CNN 360° gera climão em conversa com Orlando Silva ao vivo

Daniela Lima, apresentadora do programa CNN 360°, iniciou a conversa ao vivo com o deputado Orlando Silva dizendo que finalmente conseguiu falar com ele e que o mesmo não atendia o telefone. "É uma tragédia de fonte, pior fonte do mundo, telefone não deu tempo de atender", disse.

A jornalista ainda disse que sabia que o deputado está trabalhando, mas precisou chorar para ver se Orlando Silva ficava com peso na consciência. Mesmo falando de forma humorada, o deputado ficou nitidamente desconfortável com a situação.

"Se você consultar as suas colegas que trabalham na CNN Brasília, verão que nenhuma emissora tem um tratamento mais cuidadoso do que a CNN, então você não está sendo justa comigo", respondeu.

Ainda que não pudesse piorar, Daniela retomou o assunto mesmo após o deputado se dispor a continuar com a conversa ao vivo. "Ish, o deputado tá cansado e tá bravo. Eu fui brincar e bateu quadrado. Não tem problema", disse.

Mesmo com a saia-justa já estabelecida, e o desconforto nítido do deputado, a apresentadora retomou normalmente o assunto e contínuou a entrevista ignorando a situação constrangedora.

*Texto de Júlia Wasko

