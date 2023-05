Reprodução/Globo Patrícia Poeta recebeu a atriz Carla Cristina Cardoso no Encontro desta terça-feira (2)





Patrícia Poeta bem que se esforça, mas não consegue ficar muito tempo sem cometer uma gafe ao vivo no Encontro, com direito a saia-justa. Na manhã desta terça-feira (2), ela acabou levando uma invertida da atriz Carla Cristina Cardoso, a intérprete de Bruna, em Vai Na Fé, e ficou toda atrapalhada para retomar o foco e a condução do matinal da Globo.







Ao convidar a atriz e Eriberto Leão para entrarem no palco, Patrícia recebeu Carla de braços abertos, toda sorridente e elogiou sua beleza. E logo de cara soltou a frase: "Que prazer conhecer você pessoalmente".

Até aí, nada demais. Porém Carla demonstrou certo desconforto ao ser "esquecida" pela apresentadora do Encontro e a lembrou prontamente de que elas já se conheciam, e fez questão de frisar isso, de maneira até que sutil, para não transformar sua chegada ao programa em uma enorme saia-justa.

"A gente já se encontrou nos corredores, né? Lá do Rio", disse a atriz, mostrando-se levemente desconfortável com o esquecimento de Patrícia. "Mas no programa é a primeira vez. E está arrebentando como a Bruna de Vai na Fé", emendou a eterna substituta de Fátima Bernardes, tentando corrigir a falha de memória.

Nas redes sociais, rapidamente o nome de Patrícia se tornou um dos mais comentados, e chegou aos Trending Topics do Twitter. Confira algumas reações:

Patricia Poeta: "Carla Cristina, que prazer te conhecer pessoalmente"



Carla Cristina: "então, a gente já se viu pelos corredores"



HAHAHAHAHAHHA finalmente um pouco de diversão nesse programa — Fábio Garcia (@fabiogaj) May 2, 2023





Ou seja, Patrícia Poeta viu a Carla Cristina nos corredores e não deu confiança. Em frente às câmeras quer parecer simpática — JJ Ramper ⛓️🔗⛓️ (@jjramper) May 2, 2023





Patrícia Poeta dá um fora atrás do outro!



Disse que é a primeira vez que encontra a atriz Carla Cristina, a atriz disse: a gente já se encontrou pessoalmente nos corredores da Globo...🤣🤔🫣😱 — MariLuz ♥️ 🦁🤍 (@thymarirochagm1) May 2, 2023