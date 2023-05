Reprodução/TV Globo Larissa Tomásia, do BBB 22, estará no elenco d novo reality da Record A Grande Conquista













Ainda não será desta vez que Larissa Tomásia irá compor um reality da Record. A ex-integrante do BBB 22 recebeu três investidas da emissora para integrar o elenco de A Grande Conquista, mas não aceitou. Ela vem conversando com a direção de casting desde o ano passado e até contou com a ajuda de Rico Melquiades, campeão de A Fazenda 13, para se aproximar do recrutador de elenco dos realities do canal, e assim, ser notada como potencial participante das futuras atrações da emissora.





No radar da Record desde o ano passado, Larissa foi cotada para entrar no Ilha Record 2 e para A Fazenda 14, no entanto, as oportunidades escaparam e a ex-sister continuou engavetada. Com a estreia de A Grande Conquista, ela novamente voltou a ser procurada.

Inicialmente, a ofereceram uma vaga no time da Vila, onde ela disputaria com outros 65 participantes por uma das dez vagas no time titular do programa. Larissa recusou por conta do baixo cachê. Depois a buscaram para uma vaga na Mansão, com uma proposta maior de ganhos, mas ainda assim o valor estava abaixo do que ela negociou para outros programas.

A terceira recusa ocorreu na semana passada. Larissa fechou importantes contratos de publicidade e não poderá se ausentar nas próximas semanas para honrar com seus acordos. Mas a ex-BBB fez questão de deixar as portas abertas com a emissora para futuras oportunidades na emissora, principalmente para uma eventual vaga em A Fazenda 15.

Figura marcante no BBB 22

Vale lembrar que Larissa Tomásia tem experiência com realities de confinamento. A modelo entrou na edição de 2022 do Big Brother Brasil por meio da Casa de Vidro e, embora sua passagem tenha sido muito rápida, a moça conquistou o carinho dos brasileiros por servir os melhores memes da temporada. Relembre:



ela não tem informação verdadeira do jogo

ela não tem opinião própria

ela não tem estratégia

ela não tem o povo



mas ela tem tops feios #BBB22 pic.twitter.com/ZuGuRJ3ReQ — Carla Lemos 🪩🌺 (@carlinha) February 22, 2022









TOP MEMES DO ANO



28 • Larissa Tomásia falando que jogou várias fake news e várias verdadeiras como estratégia de jogo pic.twitter.com/0UJxlioSYv — Acervy (@acervommes) January 3, 2023









TOP MEMES DO ANO



10 • Larissa Tomásia dançando "Socadona" em uma escola pic.twitter.com/fE6O8c0jt6 — Acervy (@acervommes) January 3, 2023





Entenda a dinâmica de A Grande Conquista

Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.

Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho