Reprodução/Instagram Leonardo Miggiorin assume relacionamento com João Victor Amado





Aos 41 anos, Leonardo Miggiorin decidiu se livrar do medo e assumiu publicamente seu relacionamento com o diretor João Victor Amado. Os dois estão juntos desde julho de 2022, e o ator começou a expor alguns momentos de felicidade ao lado do amado, com direito a diversas trocas de mensagens carinhosas em seus perfis nas redes sociais.







É importante lembrar que este é o primeiro relacionamento público que Miggiorin assume desde que seu nome explodiu na cena artística nacional, em 2001, quando interpretou Zezinho na série Presença de Anita, um fenômeno do início do milênio escrito por Manoel Carlos e exibido na Globo.



Nas publicações, embora o ator e o diretor não tenham dito em letras garrafais "estamos namorando", há mensagens muito carinhosas com declarações de amor mútuas.

"O seu olhar é tão especial... tão generoso... o jeito que você vê a vida... o que enxerga nas pessoas e no mundo, transforma a todos e torna tudo mais especial. Feliz em estar à tua vista", escreveu Leo em uma publicação do namorado, em julho do ano passado, indicando ali o início do romance.

O relacionamento ficou tão sério que João Victor passou até mesmo a auxiliar a equipe de produção e cenografia do espetáculo O Que Faremos com Walter?, que acabou de encerrar sua temporada em São Paulo. Veja alguns registros do casal: