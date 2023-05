Divulgação Barata aparece no Metropolitan Museum em mais uma edição do Met Gala em Nova York

















Uma estrela improvável apareceu no tapete vermelho do Met Gala de 2023, e não foi uma celebridade. Quem na verdade roubou os holofotes foi uma pequena barata que surgiu enquanto a multidão esperava, pacientemente, a chegada da cantora Rihanna acompanhada de A$AP Rocky ao museu do Upper East Side.

A revista Variety postou pela primeira vez um vídeo da barata subindo os degraus enquanto o fotógrafo veterano da Getty Images, Kevin Mazur, registrava uma série de imagens do inseto que havia cruzado o seu caminho. Confira:





No entanto, a certa altura, a barata em questão não teve seu momento Cinderella. Em meio ao grande rebuliço, Mazur pisou no bichinho antes mesmo dele entrar no Metropolitan Museum of Art. A Variety, então, fez questão de publicar um post prestando suas condolências ao inseto.

"É com profunda tristeza que informamos que a barata #MetGala foi pisada. #RIP", escreveu o jornal no Twitter.



It is with deep sadness that we must report the #MetGala cockroach was stepped on. #RIP pic.twitter.com/cqtmfFNaKV — Variety (@Variety) May 2, 2023









A presença da baratinha repercutiu nas redes sociais, mas exterminadores de baratas à parte, saiba quais celebridades marcaram presença exibindo alguns dos melhores looks do evento!



Met Gala 2023

O Met Gala é um evento realizado anualmente para arrecadar fundos para o Metropolitan Museum of Art's Costume Institute de Nova York. Organizado e presidido por Anna Wintour desde 1995, a ocasião é programada para coincidir com a inauguração da exposição anual de moda do museu, no qual, este ano é focado no ex-diretor criativo da Chanel, Karl Lagerfeld.

Intitulada "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", a coleção homenageia a vida e a carreira do falecido designer --que morreu em 19 de fevereiro de 2019 aos 85 anos-- e expõe mais de 150 peças, incluindo esboços. O Met Gala apresenta Penélope Cruz, Michaela Coel, Roger Federer, Dua Lipa e Anna Wintour da Vogue como co-presidentes da noite.

Diante de tantas peças exuberantes, a cantora Anitta marcou presença no evento e representou o Brasil com elegância em um look todo Marc Jacobs e joias Tiffany & Co.





Quem também engrandeceu com tamanha beleza na noite dessa segunda (1º) foi a modelo Gisele Bündchen, que chegou ao tapete vermelho com um look branco de plumas Chanel vintage.









Dua Lipa foi uma das noivas da noite. Em um vestido Chanel, a cantora pop cruzou o tapete com um vestido branco e um belíssimo colar da Tiffany avaliado em 10 milhões de dólares!









Chegou atrasada, mas entregou! O look floral Valentino da cantora Rihanna fez referência a Carmélia, flor simbolo da Chanel.









Anne Hathaway usou um vestido branco com detalhes em dourado da Versace e deu um show de estilo no Met Gala.









*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho