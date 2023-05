Divulgação/Band Rodrigo Oliveira assume posto de Henrique Fogaça no júri do MasterChef Brasil





Rodrigo Oliveira assumiu uma função desafiadora: substituir Henrique Fogaça no júri do MasterChef Brasil após quase uma década. E para o público não sentir tanta falta do chef carrasco e bad boy, que impressionou a audiência com seu temperamento único, o novato mencionou uma "homenagem" ao antecessor para se integrar ao reality show: a tatuagem de um carcará em seu cóccix.







"Eu vim pra substituir mesmo o Fogaça. Fiz até uma tatuagem no cóccix, um carcará", disse Rodrigo na coletiva de imprensa do reality show, provocando risos. E ele prontamente desmentiu a própria brincadeira, fazendo questão de fugir de qualquer tipo de polêmica sobre sua chegada ao time de jurados do programa.

Divulgação/Band Rodrigo Oliveira orienta participantes do MasterChef Brasil durante prova

"É impossível substituir o Fogaça, ele é uma persona gigante e que é ele mesmo, e que é outro cara que conheço de outras vidas. Ele tem o espaço dele, ninguém poderia ocupar. Eu venho trazer uma outra coisa. Mais do que substituir o Fogaça, eu venho pra complementar", ponderou.



Na décima temporada da versão com amadores do maior reality de gastronomia da TV brasileira, Henrique Fogaça decidiu fazer uma pausa. Ele pediu à Band uma licença para cuidar de assuntos pessoais e da gestão de seus restaurantes, mas prometeu retornar ao reality nas outras duas temporadas previstas para este ano: MasterChef Profissionais e MasterChef+, que conta somente com aspirantes a cozinheiros que estejam na terceira idade.



Como Oliveira já passou pelo MasterChef inúmeras vezes na condição de jurado convidado, a direção do reality show, mais precisamente Marisa Mestiço, não pensou duas vezes e o convidou para assumir esta função. Poucos meses antes, ele havia atuado no Iron Chef Brasil, da Netflix, na condição de competidor. E à coluna, o cozinheiro explicou como essa experiência influenciou em sua maneira de lidar com os participantes que concorrem ao prêmio máximo no programa da Band.

"Ter participado de um programa como competidor me faz entender o que é a pressão, como é estar ali com o tempo, correndo com ingredientes, com um monte de olhos, e sem a chance de errar. Mas o MasterChef é singular. E a experiência que me deixou mais confortável para estar aqui foi ter participado como convidado em outras oportunidades e ver como era boa a energia aqui, como era saudável, e como se cultiva um ambiente de excelência aqui dentro", explicou o novo jurado.

Bonzinho ou carrasco?

Embora a fala mansa e pausada de Rodrigo Oliveira dê a impressão de que o clima na cozinha do MasterChef será diferente neste ano, Ana Paula Padrão revelou um segredo: as aparências enganam. "Ele chegou dizendo: 'Eu tenho fama de bonzinho e eu sou bonzinho'. Mas a gente está vendo. Não é tão bonzinho não", assegurou a apresentadora, aos risos.

Divulgação/Band Rodrigo Oliveira o lado de Helena Rizzo e Erick Jacquin, no júri do MasterChef Brasil

E ela não estava mentindo. À convite da Band, a coluna participou de uma dinâmica com outros jornalistas, que envolvia o preparo de uma receita na cozinha do MasterChef, com direito a todos os ingredientes e utensílios que os competidores têm no dia a dia do programa.

Em meio a diversos desastres, o substituto de Fogaça mostrou seu temperamento como jurado. Com um sorriso estampado no rosto e um olhar penetrante, soltou frases impactantes em suas avaliações. Mas diante do desastre que eu e meus colegas promovemos na cozinha, merecemos cada alfinetada cirúrgica que nos deu.

"Se pegar essas três biografias aqui [dele e dos outros dois jurados], são três livros e enredos diferentes. Eu venho para mostrar um pouco das minhas origens, meu jeito de olhar a cozinha, de olhar a comida e me relacionar com as pessoas. Não à toa, a gente está aqui morrendo de saudades do Fogaça e torcendo para ele voltar logo. O lugar dele é dele e eu tô aqui tentando ajudar os chefs, como estagiário", comentou.

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia nesta terça-feira (2), a partir das 22h45. Além de Rodrigo Oliveira, o júri é formado por Helena Rizzo e Erick Jacquin --o único veterano que esteve presente em todas as temporadas desde a chegada do reality à Band.