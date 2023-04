André Mattos

O zelador do condomínio residencial é Fausto, dramaturgo frustrado e pai de Pórcia, com quem se comunica em linguagem de sinais e escrita. Só exerce o cargo e mora com a filha num pequeno apartamento do edifício por piedade de Leandro. Fausto é amigo de infância dele, de Hélio e de Clara, e mantém a amizade com as duas famílias. Vive de conversa com Leandro de um lado e com Hélio do outro, sem que os dois saibam, levando e trazendo notícias e informações de uma família para a outra na esperança de ganhar algo em troca. Também gosta de causar uma intriga para ver no que vai dar. Aproveita-se para pedir emprestado aos amigos, de vez em quando, querendo financiar seus próximos projetos.