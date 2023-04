Divulgação Armando Babaioff está em cartaz em BH com o espetáculo Tom na Fazenda





Após uma temporada de sucesso em Paris com o espetáculo Tom na Fazenda, lotando o teatro em quase todas as sessões, o ator Armando Babaioff retornou ao Brasil para uma temporada nacional da peça. O problema é que ele tem enfrentado rejeição de parte da imprensa para fazer a divulgação, e na manhã deste sábado (29) ele soltou o verbo contra um telejornal da Globo, emissora em que fez inumeras novelas, por recusar divulgar sua passagem por Belo Horizonte (MG).







Em seu perfil no Twitter, o galã disse ter procurado o MGTV, jornal do horário do almoço exibido pela Globo Minas, para fazer a divulgação de seu espetáculo, e com deboche "agradeceu" à falta de espaço e a rejeição da afiliada em relação à obra --que recebeu inúmeros elogios da crítica.

"Obrigado Globo Minas, em especial ao MGTV, por ter dado ZERO ESPAÇO de divulgação da passagem de Tom na Fazenda por Belo Horizonte. Considerar que teatro não é uma pauta popular, pois foi esse o motivo alegado, me assusta muito. Seguimos em cartaz, sem patrocínio. Bom dia", escreveu o ator.

Tom na Fazenda está em curta temporada na cidade, com apenas três sessões agendadas. A primeira ocorreu na sexta-feira (28), e as duas próximas estão marcadas para este fim de semana, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315, centro). Na próxima semana, o espetáculo chega a São Paulo, onde fará uma temporada de dois meses.

A peça foi idealizada pelo próprio Babaioff, que investiu uma alta quantia para levá-la à França. O roteiro conta a história de um rapaz que sofre com a morte do companheiro e vai à fazenda da família dele para participar do funeral. Chegando lá, descobre que sua sogra não sabia da relação dos dois e que tampouco o filho era gay.

Nesse ambiente rural austero, Tom é envolvido numa trama de mentiras criada pelo truculento irmão do falecido, estabelecendo com aquela família relações de complicada dependência. A fazenda, aos poucos, vira cenário de um jogo perigoso, onde quanto mais os personagens se aproximam, maior a sombra de suas contradições.