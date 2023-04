Reprodução Leonardo Grandini é demitido da Jovem Pan News pela segunda vez









Nessa quinta-feira (27), o ex-comentarista do Linha de Frente, Leonardo Grandini, declarou publicamente o motivo do seu segundo desligamento da Jovem Pan News. Em uma série de tweets, o advogado expôs que sua primeira saída se deu por "um comentário" contra o empresário bolsonarista Luciano Hang, mais conhecido como "Véio da Havan".





"Em novembro do ano passado, saiu no Metrópoles e UOL que eu teria sido desligado da JP a pedido do [Rodrigo] Constantino, mas trago em primeira mão que a motivação foi outra. O Véio da Havan, então patrocinador, pediu minha cabeça após um comentário que fiz no ar sobre ele. Então, saí", escreveu Grandini esclarecendo o motivo de seu afastamento da empresa.

E acrescentou no discurso que, diante dos comentários sobre o ex-presidente, foi levado à Justiça. "Depois disso, fui processado pela pistoleira do Jardins, Carla Zambelli, em clara tentativa de intimidar o trabalho da imprensa. Não conseguiu. Tenho muito orgulho de tudo o que fiz e quem sou com apenas 20 anos de idade, aqui e lá fora. Agora é Bolsonaro na cadeia e muito trabalho!", disse. Confira:

Em respeito a todos que perguntam, faço questão de esclarecer que fui desligado da Jovem Pan por questões políticas. Sei que incomodo muito bolsominion importante e continuarei. Permaneço em veículos progressistas e trago novidades, especialmente sob uma perspectiva jurídica. --> — Leonardo Grandini (@leograndini_) April 27, 2023





Diante da notícia, o público apoiou o posicionamento de Grandini na publicação. "Na verdade, Léo, eu acho até que demorou. Você se apequenou para estar na Jovem Pan e agora livre você pode levar sua voz para nós que não assistíamos e agora podemos ser ecos de suas idéias, como o Calejon", interagiu um internauta. "Segura a peteca, Léo. Infelizmente a JP escolheu seguir um caminho sem volta. A minha audiência eles já não tem faz tempo", escreveu outro.

Leonardo é notado por se destoar dos "colegas" de bancada e, recorrentemente, impor humilhação a bolsonaristas ao vivo. Nas últimas semanas, por exemplo, o profissional viralizou por detonar o apresentador Thiago Asmar, durante o programa Tá na Roda, e também, elogiou os resultados da viagem do presidente Lula à China.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho