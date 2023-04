Reprodução/Instagram Pedido de reconhecimento de união estável de trisal com Ronaldinho foi julgado improcedente

Na última terça-feira (25), a Justiça do Rio de Janeiro considerou improcedente a ação que Priscilla Alves Coelho moveu para pedir o reconhecimento da união estável entre ela, Ronaldinho Gaúcho e Beatriz Alves Moraes de Souza. Como a decisão é em primeira instância, o advogado de Priscilla afirmou que irá recorrer contra a deliberação.







De acordo com a coluna de Perrone, do portal UOL, a sentença foi emitida pelo juiz Milton Delgado Soares, da 1° Vara da Família do Fórum Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O mesmo concluiu que Priscilla não provou a existências dos requisitos necessários para que fosse configurada uma união estável entre o trisal.

Além disso, Ronaldinho mantinha relação com diversas mulheres, incluindo Priscilla e Beatriz nas festas que realizava frequentemente, e isso pesou contra o pedido de reconhecimento. O advogado de Priscilla demonstrou seu descontentamento com a decisão do juiz.

"Nós temos lá álbum de família com ela viajando com ele. México, Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Dubai, Japão. Está tudo lá, ao longo de seis anos de relação. Passagem área de tudo quanto é ordem, depoimento de quatro testemunhas, mensagens de tudo quanto é jeito, testemunhas com propriedade para falar, porque conviviam com o casal. E o juiz restringe a fundamentação dele em meia página. Então, realmente, ele foi muito raso, não apreciou as provas do processo. Então, não nos resta outra alternativa a não ser recorrer", disse.

Entretanto, a mesma foi condenada a pagar os custos do processo e honorários advocatícios mas entrou com uma ação contra em 2019. Ela reafirma que o trisal esteve em uma união estável por seis anos, mas Ronaldinho negou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko