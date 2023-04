Reprodução/TV Globo Maísa Silva revela que, quando criança, tinha medo de Supernanny













Maisa Silva, que ficou famosa pelas interações bem humoradas com Silvio Santos e pela apresentação do programa Bom Dia & Cia, no SBT, cresceu e contou que, nos bastidores da emissora, chegou a levar bronca de Cris Poli, pedagoga que ajudava as famílias brasileiras a educarem seus filhos no reality show Supernanny.





Em entrevista ao Conversa com Bial na quinta-feira (27), a atriz relembrou que foi a pedagoga quem a ajudou a largar a mamadeira, mas explicou que isso acabou lhe rendendo um trauma que a acompanha até hoje. "Eu tinha medo da Supernanny, porque sempre que eu fazia alguma coisa malcriada, meus pais ficavam 'vou ligar para a Supernanny", admitiu.

Como as duas dividiam camarins no mesmo corredor no SBT, Cris Poli teve uma conversa franca com Maisa quando ela era pequena, o que fez a apresentadora mirim confessar que, aos sete anos, ainda não tinha largado a mamadeira.

"Um belo dia ela foi conversar comigo para entender como era minha vida, minha rotina. E eu cheguei e falei para ela: 'Sabia que eu mamo na mamadeira?'. Eu sabia que isso era uma coisa que ela não admitia no programa", explicou. "Aí eu cheguei para ela e eu falei, e ela tentou introduzir o copo para mim". Maisa contou que o processo de largar a mamadeira acabou sendo extremamente traumático. "Aquilo virou meu pesadelo, e eu parei de beber leite", confessou.

Pedro Bial, inconformado com a informação, questionou. "A Supernanny radicalizou, e você não bebe leite até hoje?", e Maisa replicou. "É muito raro. Um capuccino aqui ou ali, um chocolate quente muito diferente…", apontou.

*Texto de Lívia Carvalho

