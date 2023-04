Reprodução Durante transmissão da CNN, a ex-deputada argumentava sobre o caso das joias sauditas e apontou a hipótese do príncipe ter se apaixonado pela ex-primeira-dama









Na noite da última terça-feira (25), Janaína Paschoal, ex-deputada estadual de São Paulo e comentarista da CNN Brasil, sugeriu que o príncipe saudita teria se apaixonado pela ex-primeira-dama para entregar tantas joias a ela e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A desculpa esfarrapada da advogada foi vista como uma tentativa de "passar pano" para uma eventual ilegalidade cometida pelo antecessor de Lula.







"Quando eu encontrei notícias de que o príncipe se apaixonava platonicamente, passou pela minha cabeça. Quando eu conheci o presidente (Bolsonaro) e a primeira-dama, eu disse a ele e acho que até hoje ele não gosta de mim por isso, que 'o senhor é um homem de muita sorte'", justificou.

A declaração veio após repercutir um depoimento de uma servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH), responsável por catalogar os presentes presidenciais, à PF, que teria informado que Michelle Bolsonaro recebeu em mãos o pacote de joias que entrou no Brasil, em 2021.

O pacote em questão entrou ilegalmente no Brasil com a comitiva do então ministro de Minas e Energia (MME) Bento Albuquerque. Nele continham cinco itens: um relógio da marca Chopard, uma caneta, um anel, um par de abotoaduras e um rosário, confeccionados em ouro com diamantes e com valor estimado em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões).

Ao ser questionada por jornalistas sobre a ilegalidade da entrada das joias no Brasil, Michelle acabou admitindo que teve a posse do pacote. "Foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Eu não (recebi em mãos). Ela (a caixa de joias) estava no Alvorada. Ela é passada pela administração. Ela estava no Alvorada. Eu morava onde? No Alvorada", afirmou a ex-primeira-dama.

Nas redes sociais, os internautas interagiram à declaração de Paschoal e a comentarista acabou virando piada entre os usuários.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho