O ator e comediante Diogo Vilela contou ao podcast Inteligência Artificial, no YouTube, sobre sua demissão da Globo, em 2015. De acordo com ele, seu salário era alto e a emissora afirmou que era um problema financeiro, então teria uma adequação no valor, mas no fim foi desligado.



"Fui demitido em 2015, fui um dos primeiros. Eles disseram que foi um problema financeiro, que meu salário era alto, que tinha de haver uma adequação. Eu entendo que uma empresa queira mudar. Não fiquei chateado. Sabia que um dia aconteceria", contou.

Na época, Diogo levou um susto porque achou que haveria uma renovação de contrato e ficou preocupado sem saber o que seria de sua profissão após sair da emissora.

Após saber da notícia, logo retornou para a casa do irmão. "Na demissão, eu voltei a Veneza... Fiquei olhando a ponte e pensando: 'Fechei um ciclo, tô vivo, cheio de esperança, feliz como artista'. Dever cumprido... Me deu um alívio. Os sinais me trouxeram para essa despedida. Ali, eu fechei a tampa e me despedi da televisão", disse.

De acordo com Diogo, a Globo é uma empresa que preza pela juventude, então entendi essa mudança. "É uma empresa que preza pela juventude, pelo novo, é uma colocação contemporânea. É a juventude que determina, assim como eu no passado", afirmou.

