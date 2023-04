Reprodução Thaynara OG conta experiência de quase morte ao seu submeter ao procedimento estético "lipo led"





Thaynara OG relatou o momento delicado que viveu após se submeter à "lipo lad", nome da intervenção estética de alta definição que promete definir a região abdominal. O episódio ocorreu em 2020, e na ocasião a influenciadora contou que foi internada e passou uma semana na UTI após o médico perfurar um vaso sanguíneo durante a cirurgia.





"Quando eu subi para o quarto, o meu dreno estava jorrando sangue e, nas primeiras horas após a cirurgia, o médico não passou para conversar comigo, pois certamente estava em outra cirurgia. Quando ele foi me ver, eu já estava muito pálida, desfalecida. De toda forma, disse que estava feliz por eu estar bem e que me daria alta ainda naquele mesmo dia", detalhou ela em entrevista ao podcast PodSempre.

A influenciadora compartilhou que, após visita de seu médico, a sua mãe saiu do quarto e abordou outro profissional que estava no corredor, já que estava preocupada com o estado de saúde da filha. Após exames adicionais, foi determinado que a Thaynara precisava ser transferida para a UTI e receber transfusão de sangue.

A advogada sempre se sentiu desconfortável com a aparência de sua barriga. No entanto, a influenciadora compartilhou que se sentiu mal consigo mesma por ter se colocado naquela situação.

Além disso, ela enfrentou um pós-operatório delicado. O processo, que costuma durar cerca de três meses, se estendeu por oito meses. Durante esse período, Thaynara passou por sessões de drenagem e tomou medidas para se recuperar bem e aliviar a dor.

"Eu acho que as pessoas precisam ter cuidado para identificar se estão fazendo aquilo, porque toda hora aparece esse tema no feed, ou realmente é algo que incomoda, que terá todos os cuidados, falará com um médico sério. Eu reforço que é preciso ter todo esse processo para decidir fazer algo que é muito invasivo. Hoje, me arrependo de ter me colocado nessa situação", finalizou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho