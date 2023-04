Divulgação Karolin enfrenta o preconceito no cenário Gospel









Cantora profissional desde os 13 anos, Karolin revelou que lidou com muito preconceito ao mudar para o cenário gospel. A artista relatou que os colegas de trabalho e o público julgaram a escolha e a criticaram devido a sua origem e trajetória artística. "Eu sou muito grata por ter encontrado pessoas que me acolheram desde o começo, mas não posso negar que também enfrentei muita resistência", afirmou.







Karolin afirmou que desconfiaram sobre a sua verdadeira intenção em cantar músicas religiosas. "Eu mesma tinha um preconceito com o cenário gospel, não achava certo comercializar a música de Deus, demorou um pouco até eu entender o chamado e o propósito de transmitir a mensagem de fé através da música", disse.

E completou: "Então se eu tiver que me encaixar nesse rótulo de cantora gospel para poder fazer a obra de Deus, é isso que eu vou fazer e está bom para mim, estou em paz com isso", destacou.

Para superar essas dificuldades, Karolin também se inspirou em outros artistas da música religiosa que passaram por situações semelhantes, como Aline Barros. "Ela é um exemplo de perseverança e talento. Isso me ajudou a me manter focada e acreditar na minha capacidade", finalizou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho