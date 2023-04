Reprodução/Instagram A influenciadora digital se desculpou no Instagram por erros do passado

Gkay publicou em seu Instagram nesta sexta-feira (28) uma sequência de Stories pedindo perdão pelos seus erros e falas ditas há dez anos. De acordo com a influenciadora, suas declarações antigas não a representam hoje e eram ditas por uma adolescente idiota que não tinha noção de nada.



A humorista se desculpou com os seguidores e demais pessoas que se ofenderam por publicações feitas em seu Twitter há uma década.

"Hoje, eu quero conversar com vocês. Aliás, conversar não, me desculpar, pedir perdão. Eu tuitei coisas no passado, há 10 anos, que não representam o que sou hoje. Mas, mesmo assim, eu magoei e feri. Mas eu não sou mais aquela pessoa, eu evoluí. Aquela pessoa era uma adolescente idiota que não tinha noção de nada. O processo de desconstrução é longo, mas estou sempre aberta a ele. Eu gostaria de pedir perdão de todo meu coração a todas as pessoas que eu magoei ou ofendi! Por favor, me perdoem", publicou.

Além de seu pedido de desculpas, Gkay publicou um print de conversa com um de seus seguidores. A empresária reafirma que errou e paga por isso até hoje, e está tentando ser uma pessoa melhor.

"Eu fui tão idiota por tanto tempo, eu feri com palavras, com atitudes e pago por isso até hoje. Pago com razão, pago porque temos que viver o bom e o ruim para aprendermos e estou todos os dias tentando ser alguém melhor! Me perdoem, eu não sou essa pessoa de dez anos atrás e o que eu puder fazer para ajudar eu quero fazer também. Mas antes peço uma chance e principalmente o perdão!", desabafou.

Nos stories seguintes, Gkay publicou a resposta de outros usuários para seu pedido de desculpas, além de um versículo. "Jó 6:24 Ensinai-me, e eu me calarei; e dai-me a entender em que errei".

Desde o início do ano, a influenciadora tem mudado seu comportamento nas redes sociais, em virtude das polêmicas envolvendo Fábio Porchat. Vale lembrar que Gkay permaneceu longe dos holofotes por um tempo, mas agora retornou às mídias sem diversos procedimentos estéticos e com uma aparência mais natural.

*Texto de Júlia Wasko

