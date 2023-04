Reprodução/Instagram Naldo Benny expôs a imagem do suposto ladrão que roubou o celular de Moranguinho





Naldo Benny promoveu um festão na última quarta-feira (26) para comemorar seus 44 anos em uma casa noturna em um bairro nobre de São Paulo. Embora o espaço tenha sido reservado apenas para convidados, um assaltante conseguiu driblar a segurança fingindo ser amigo do famoso, invadir o espaço e roubar itens de valor dos famosos que foram ali curtir. Uma das pessoas lesadas pelo criminoso foi Ellen Cardoso, a Moranguinho, mulher do aniversariante.







A festa foi realizada no Tetto Rooftop Lounge, uma casa noturna que fica no último andar de um hotel. Com a ajuda das câmeras de segurança do local, Naldo identificou um rapaz que ele aponta como sendo o assaltante. Em suas redes sociais, ele publicou a foto do suposto criminoso e ainda expôs o perfil do ladrão, que se chama Johnny Yoshino.

"Um filho da puta de um cara que entrou na minha festa, dizendo que era convidado, chegou dizendo que era meu amigo, e a gente tem imagens, só pra começar a conversa aqui. A gente tem as imagens, a gente foi na casa onde aconteceu a festa ontem e a polícia já está pegando essas imagens. E o cara, quase no final da festa, vai lá, abre a bolsa e rouba o telefone da minha mulher", esbravejou o cantor.

Reprodução/Instagram Naldo Benny ao lado de sua mulher, Moranguinho, e do casal Bruno Salomão e Deborah Albuquerque





O rapaz chegou a tirar fotos com os convidados, incluindo o próprio aniversariante. Nas imagens que Johnny postou em suas redes sociais, havia dois registros dele abraçado e sorrindo com Naldo, como se fossem amigos. Mas o artista afirmou em suas publicações que nunca tinha visto o ladrão infiltrado em sua vida.

Em seu relato nos Stories, Naldo ainda disse que as câmeras de segurança do estabelecimento detectaram de maneira nítida os momentos em que o ladrão infiltrado mexe na bolsa de Moranguinho e retira o aparelho. Além disso, há imagens do elevador da casa noturna, que mostram Johnny com o telefone da dançarina nas mãos.

"Tem imagem dele abrindo a bolsa, tem a imagem dele dentro do elevador, nítida, segurando o celular. E quando eu liguei pra ele, ele ainda meteu o miguê: "Eu não lembro disso, eu não fiz isso". É um cuzão. Na sequencia, ele desativou o Instagram, apagou todas as fotos dele na festa. Entrou de penetra, comeu, bebeu, ficou fazendo foto, se passou de amigo de todo mundo", disse.

Em seus relatos, Naldo ainda afirmou que sugeriu que o ladrão enviasse o aparelho por meio de um motorista de aplicativo para ele não colocar a polícia atrás do rapaz, mas Johnny continuou afirmando que não havia roubado nada na festa, mesmo com o artista afirmando ter visto as câmeras de segurança.

Agora a situação virou caso de polícia, e as autoridades buscam a localização de Johnny Yoshino, que bloqueou seu perfil nas redes sociais após a exposição feita por Naldo. Curiosamente, há uma frase de cunho religioso na descrição de seu Instagram: "Quem me protege não dorme".