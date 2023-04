Munik Nunes

Munik Nunes foi campeã do BBB 16 com 61,59% dos votos. A sister foi a vencedora mais jovens de todas a edições do BBB, após se consagrar campeão com apenas 19 anos. Em 2018 participou com seu ex-marido, Anderson Felício, do Power Couple Brasil. Hoje em dia atua como influenciadora e afirmou ter multiplicado o prêmio do reality.