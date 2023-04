Reprodução Homem xinga Globo ao vivo e Rodrigo Bocardi responde













O apresentador do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Bocardi, ficou irritado com a atitude de um homem em um link ao vivo sobre a confusão que envolvia os passageiros na estação Santo Amaro, Linha-5 do Metrô de São Paulo. Nas imagens o rapaz, que não foi identificado, se descontrolou, xingou a Globo, e foi para cima do repórter Hermínio Bernardo. "O cara está com raiva e vem descontar", reclamou o âncora.





O homem, visivelmente alterado, discutia com as autoridades de segurança sobre os problemas que a Linha-5 apresentou nesta manhã, e foi quando Bocardi interrompeu. "Meu Deus, gente. Sobe o som, eu quero ouvir essa história", pediu o apresentador.

Foi então que o homem andou em direção ao câmera da emissora e proferiu: "Aqui, Globo do caralho, vai tomar no cu", disparou ele, fazendo gestos ofensivos com as mãos e batendo no celular do repórter. Confira o momento:

Bocardi se indignou com a postura do passageiro: "Vai você também, a gente não tem nada a ver com isso. Pode deixar [as imagens] lá. O cara está com raiva e vem descontar. A gente tá mostrando o problema para todo mundo". "A raiva vai tomando conta de todos aí, você quer chegar no seu destino e não consegue. A pessoa perde a cabeça", começou a justificar o titular do jornal.

Hermínio Bernardo voltou a conversar com o âncora e explicou a confusão. "Um homem subiu aqui na rampa, discutindo com os seguranças. Ele veio na minha direção e deu um tapa no celular. Não encostou em mim. Ele estava completamente descontrolado", contou o repórter.

"Aquele homem estava revoltado. Até ameaçou bater, xingar os seguranças. Falou vários palavrões", completou ele.

Bocardi tentou amenizar a situação: "A gente vai continuar fazendo nosso trabalho. O nosso objetivo é tentar alertar as pessoas do caos. As pessoas acabam perdendo a cabeça. Não quero fazer nenhum julgamento desse rapaz. A gente não sabe o que a pessoa está vivendo nesse momento", disse.

